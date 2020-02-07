32 000 гривень, саме в стільки обійшлася легковажність жителя обласного центру, з карткового рахунку якого викрали грошові кошти.

Як запевнив потерпілий, він став жертвою злодія. Невідома особа пробралася в офісне приміщення, де краянин залишив без нагляду сумку. Звідти зловмисник викрав гаманець, де знаходилися готівка та банківські картки. Повернувшись до офісу, тернополянин виявив відсутність майна. Потерпілий не встиг заблокувати електронний гаманець, як надійшло сповіщення про зняття готівки. Крадій без труднощів спустошив рахунок, адже заявник записав пін-код на картці.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники Тернопільського відділу поліції вийшли на слід зловмисника. Ним виявився раніше судимий тернополянин 1986 року народження. У вчинених протиправних діях він зізнався. Частину коштів поліцейські вилучили, іншу частину чоловік встиг витратити на власні потреби.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 357 Кримінального кодексу України – «викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження».