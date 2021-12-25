Тернопільська легкоатлетка Віра Зозуля здобула “золото” на Кубку України у Києві. Жінка перемогу виборола у спортивній ходьбі на 3000 метрів.

Кубок України у Києві зібрав спортсменів з різних регіонів. Змагання досить престижні, у них беруть участь відомі спортсмени, колишні чемпіони Європи та світу. Цього разу Кубок України проходив у приміщенні для ветеранів.

Тернопільську область представляла на цьому турнірі учасниця трьох олімпіад, тренер обласної дитячо-юнацької спортивної школи із літніх видів спорту, майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики Віра Зозуля. У спортивній ходьбі на 3000 м. з результатом 15:53.33 жінка у своїй віковій категорії здобула золоту медаль, а в абсолютному рейтингу посіла третє місце.

Як розповіла переможниця, результат дає можливість взяти участь у міжнародних чемпіонатах.