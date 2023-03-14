Спроби легалізувати азартний бізнес тривають із 1992 року, з моменту здобуття незалежності. Легалізація казино в Україні супроводжується різними проблемами. Суперечки серед законодавців не вщухали протягом майже 20 років.

Основні причини легалізації грального бізнесу

Робота над законопроєктом тривала протягом кількох років і закінчилася в середині серпня 2020 року. Можна з певною впевненістю назвати кілька причин легалізації казино в Україні:

Зменшення корупції.

Додатковий дохід до бюджету.

Захист гравців.

Створення нових робочих місць.

Залучення іноземних туристів.

Сьогодення та майбутнє казино в Україні

Легалізація викликала численні суперечки не тільки серед експертів і законодавців, а й на рівні пересічних громадян. Фахівці запевняють, що кожен зал дотримується правил відповідальної гри. Згідно із законодавством, вхід заборонений громадянам, молодшим за 21 рік. Родичі гравця, який проявляє симптоми лудоманії, можуть поскаржитися і внести його в чорний список КРАІЛ, щоб заборонити допуск до азартних ігор.

У найближчі роки очікується бурхливе зростання популярності гральних закладів. Казино First вже відкривають свої заклади у великих обласних центрах. В Одесі, в готелі GagarInn діє справжній розважальний центр, не гірший, ніж у Лас-Вегасі. Клієнтам доступні всі види азартних ігор: від класичних “одноруких бандитів” до столів із покером і блекджеком.

Завдяки азартному сектору розвивається і окрема галузь туризму – джанкет-тури. Вони вже давно користуються популярністю в Європі, та досить успішно поповнюють бюджети країн. Ця галузь не існувала раніше в Україні але завдяки легалізації казино відкриється така можливість розвитку індустрії

Чи буде знижено вартість ліцензій

Щоб відкрити наземний слот-зал, доведеться викласти від 180 до 300 мільйонів гривень. Вартість постійно змінюється і залежить від розміру мінімальної зарплати. Не кожному оператору під силу знайти кілька десятків мільйонів гривень, щоб купити ліцензію на 5 років. Оператори зазначають, що легалізація казино в Україні – це дуже важкий і трудомісткий процес. Необхідно підготувати величезну кількість документів, створити депозит зі страховим фондом у розмірі 1 млн євро, а також статутний фонд – ще 1 мільйон євро.