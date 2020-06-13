Нових господарів для собаки, котрий став жертвою жорстокого поводження, розшукують на Тернопільщині.

Як повідомляє “Доба“, намагались позбутись собаки, йому прокололи ребра вилами. Про випадок розповіли представники ГО “Ноїв Ковчег”. Зараз тварині шукають нових господарів.

“10 днів тому перевертні вирішили позбутись Ази!??? За що!??? Поранена собака ледве вирвалась!!! Небайдужа жіночка обробила ранки та виходила її. Вона живе під воротами підприємства де її НЕНАВИДЯТЬ. Її приблизно рік,вона ластиться до людей,дітей…заглядає в очі!!! Що буде наступного разу??? Люди якщо ви маєте трішки милосердя та потребуєте друга,спокійну хорошу ,милу, не чіпає птицю будь ласка врятуйте її!!!! Ми привеземо Азу куди потрібно та стерилізуєм!!!! Телефонуйте 0671091449”, — йдеться у повідомленні.