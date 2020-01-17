Днями, в мережі інтернет з’явилось відео з камер спостереження, на якому автомобіль Mercedes, рухаючись проспектом Злуки, ледь не здійснивши наїзд на пішоходів та допустив зіткнення з автомобілем КІА.

Зухвалий водій не зупинився та на великій швидкості покинув місце автопригоди. Власник пошкодженої автівки залишився на місці зіткнення та викликав патрульних. Поліцейські відібрали в нього пояснення, склали схему ДТП та розпочали активні пошуки винуватця автопригоди, повідомляють у патрульній поліції.

Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів по ДТП управління патрульної поліції в Тернопільській області провели ряд заходів, зокрема: перевірили вулиці міста, прибудинкові території та гаражні кооперативи. Та, на подвір’ї одного із домоволодінь, знайшли вищевказаний автомобіль Мерседес, що мав характерні механічні пошкодження.

Поліцейські склали на водія протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР України, що призвело ДТП), протокол за ст. 122-4 КУпАП (Залишення місця автопригоди) та направили матеріали до суду.