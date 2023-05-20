Ледь могла говорити: у Тернополі врятували стареньку жінку, котра провела два тижні у зачиненій квартирі

Вчора близько 9-ї години ранку тернопільські поліцейські отримали повідомлення від небайдужої заявниці. Жінка повідомила, що її 81-річна сусідка не відчиняє двері та не виходить на зв’язок протягом двох тижнів.

Патрульні Михайло Круцько та Олеся Слюсарчук вирушили за вказаною адресою. Охоронці порядку підійшли до квартири та намагалися зв’язатися з громадянкою через зачинені двері, проте не отримали відповіді.

Після цього інспектори намагалися проникнути до квартири, але з’ясувалося, що двері зачинені зсередини. Патрульні негайно викликали рятувальників на допомогу та повідомили про подію медиків.

За кілька хвилин на місце прибули рятувальники, які допомогли патрульним проникнути всередину квартири через вікно на другому поверсі.

У квартирі поліцейські знайшли знесилену громадянку, яка ледь могла говорити. Інспектори напоїли бабусю водою та допомогли медикам транспортувати її до карети швидкої допомоги. Жінку ушпиталили.