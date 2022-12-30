29 грудня підрозділи Головного управління ДСНС України у Тернопільській області ліквідували дві пожежі.

О 15:10 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної будівлі (лазні) на території приватного домогосподарства в с. Лісники Бережанської ТГ Тернопільського району. До ліквідації загоряння залучався черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано 2 будівлі.

Вогнем знищено дерев’яну лазню на площі 50 м. кв, пошкоджено облицювання стін та поручні сусідньої будівлі на площі 15 м. кв.

О 22:28 рятувальники отримали повідомлення про пожежу, що виникла в с.Колодіївка Скалатської ТГ Тернопільського району: на території одного з приватних домогосподарств палала господарська будівля. Загоряння ліквідовано силами чергового та резервного відділень 24-го державного пожежно-рятувального поста 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано 2 будівлі.

Внаслідок пожежі знищено покриття та перекриття будівлі на площі 160 м. кв, речі домашнього вжитку на площі 60 м. кв, 200 л дизпалива та 300 л бензину; пошкоджено облицювання стін будівлі на площі 200 м.кв та речі домашнього вжитку на площі 130 м. кв.

Причина виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.