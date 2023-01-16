На Старий Новий рік, 14 січня, виникла пожежа у Тернополі на вулиці Бродівській.

Вогонь спалахнув на першому поверсі триповерхової громадської будівлі у виробничому приміщенні лазерної граверні.

Вогнем знищено лазерний станок та картонні коробки на загальній площі 20 м. кв, пошкоджено ще один лазерний станок та облицювання стін приміщення на площі 30 м. кв.

Пожежу ліквідовано черговим відділенням 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовану будівлю.

На місце події залучались співробітники оперативно-координаційного центру Головного управління.