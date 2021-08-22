У селі Кобиловолоки, від рук невідомих загинули понад 25 домашніх улюбленців.

Це коти та собаки різних порід, зокрема лайки, хаскі, алабаї. Власники загиблих тварин стверджують, що це було навмисне отруєння. І отруїли їхніх улюбленців салом, яке на ранок після трагедії почали знаходити господарі, повідомляє ІНТБ.

Олександра Сороковська поховала свого улюбленця пекінеса Марсіка. Розповіла, біда трапилась ще наприкінці липня, та їй і до сьогодні ця історія болить. Показувала і місця, де свого собаку знайшла, і де поховала. Пенсіонерка переконана, помер він не своєю смертю.Має вона ще одного собаку – Джека. Його вдалось врятувати, бо він з’їв небагато отрути.

Померли тварини, які жили на двох вулицях села. Тому місцеві й підозрюють, що їх улюбленці комусь заважали, тому їм і підсипали отрути. Одним із перших, хто розвідав, що тварин труїли масово, був Богдан Болячко.

Допомоги пішли шукати в зоозахисниці. Місцева жителька Оксана Боднар про масову загибель повідомила ще одну волонтерку і викликала поліцію.

Вже є 9 заяв від постраждалих. Стосовно цієї справи у поліції відкрили кримінальне провадження, за статтею 299-ою, а саме жорстоке поводження із тваринами, що призвело до їхньої смерті. Якщо винного знайдуть, йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Про це розповів начальник відділу комунікації ГУНП в Тернопільській області Сергій Крета.

Та чи зрушить справа із місця – невідомо, зауважила волонтерка Інна Юркевич. Все через те, що експертизу мертвих тварин не провели. У суботу в лабораторії держпродспоживслужби Тернопільщини, волонтерам повідомили, що труп собаки обстежать і попросили приїхати у понеділок. Та в той день досліджувати тіло мертвої тварин відмовились, порадили їхати у Харків.

Чому трапилась така ситуація? Журналісти зателефонували у лабораторію, яка повинна була провести експертизу. Там зазначили, на даний момент всі причетні до даної історії у відпустці.

Продовжують дослідувати справу у поліції. А місцеві підозрюють, що отруєнню собак та котів передував конфлікт із односельчанкою. Тому бояться, що історія може повторитись і постраждають інші тварини села Кобиловолоки.