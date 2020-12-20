Тернопільська співачка Ірина Музика випустила новий музичний альбом під назвою «Біле перо». Це вже другий альбом, що виходить в рамках її сольного проєкту IRYNА MÜZИKA.

Про це вокалістка повідомила у фейсбуці, передає Терен.

– Першим був альбом колядок «Йде Різдво», який ми разом з гуртом «Фіра» презентували в Драмтеатрі 14 січня 2019 року. Альбом “Біле перо” теж мав аж дві заплановані презентації, але жодна з них, на жаль, не відбулася. Посилення карантину щоразу заважало втіленню цих задумів. Але я все ж не втрачаю надії. Вірю, що одного дня ми таки зіграємо цю музику наживо. Дякую усій дружній команді, що працювала над створенням цього альбому, – розповіла Ірина Музика.

До цього альбому увійшла рекордна кількість синглів. Деякі з них, такі як «Весна», «В любові», «Мій дім», «Щастя в дорозі» давно звучать на радіостанціях.

За словами виконавиці, це дуже легкі авторські пісні, такий собі лаунж українською і для неї дуже символічним є те, що альбом побачив світ якраз перед днем Святого Миколая.