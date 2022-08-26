Ламінат, вініл і SPC – зростання цін у два рази і що обрати?

Кількість товарів на сучасному ринку ламінату і вінілу скоротилась суттєво, особливо коли мова йде про російські і китайські товари, які налічували більше третини від усього ринку. Паралельно з тим курс долара підвищився більш ніж півтори рази, і держава ввела спеціальні акцизи на ввіз товару – от і виходить підвищення ціни в два рази.

В цьому є великі переваги того, що тепер хоч зрозуміло які товари дійсно були російські і китайські, бо на жаль до війни всі вони “писали” що зроблені в Німеччині.

Основним на зараз критерієм якості будь – якого покриття для підлоги – є в першу чергу – монтаж.

Які аспекти впливають на якість монтажу підлоги:

Монтажник неякісно заміряв нерівності стяжки, а це головний критерій бо замки ламінату і вінілу в першу чергу вразливі до надмірних навантажень через нерівності Монтажники перевищили допустимий об’єм монтажу без порогів, таким чином навантаження на замки суттєво збільшились і у вас можуть з’явитися щілини або здуття на краях Укладання проводиться на дуже м’яку підкладку або підкладку, яка не прилаштована для даної задачі. Таким чином у вас можуть з’явитися провали в місцях підвищеної прохідності. Монтажники не зробили достатній або збільшений де формаційний зазор по контору покриття, таким чином збільшивши напругу в підлозі, що впливає на розриви на замках, або коли з’являється на стиках ефект «будиночку»

Отже навіть якісне покриття можна просто-на-просто спаплюжити поганими робітниками. Тому ми в компанії Брендпол першу чергу приділяємо увагу саме аспекту монтажу.

Які на сьогоднішній день підлоги за рейтингом користуються перевагою у населення України?:

Ламінат залишається найпопулярнішим і займає близько 70 відсотків ринку Клейова вінілова плитка займає близько 20 відсотків ринку Spc ламінат 3-й по рейтингу Інші покриття займають незначну долю

Чому ламінат займає передові позиції в рейтингу?

По-перше для нього не треба такої якісної стяжки і в першу чергу після забудовника не треба переробляти її. Головні проблеми виникають тоді, коли ви намагаєтесь вирівняти підлогу, якісних робітників знайти дуже важко, а ціни в них захмарні.

Проблема в тому, що коли ви неякісно вирівняли підлогу, виправити потім дефекти дуже складно і займає дуже багато грошей і часу. Ламінат не потребує високих вимог до стяжки, а компенсуються це все м’якістю підкладки. Жорсткість і міцність конструкції ламінату дозволяє йому витримувати перепади по стяжці до 3 міліметрів на 2 м, на відміну від Spc і вінілової плитки, де допустимі перепади до півтора міліметра на 2 м.