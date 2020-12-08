Тернополянка Адріана Дичків створює космічні графіті.

Свої картини вона робить за допомогою газети, балончика з лаком та запальнички, повідомляє Суспільне.

За її словами, створювати графіті на папері вона навчилася самотужки.

“Два роки тому придбала кілька балончиків з фарбою і наважилася почати малювати. Прокидалася о 6-й ранку, коли людей на вулиці не було, щоб спробувати. Буває, що газета прилипає, або лишає якісь сліди, але потім їх не дуже видно. У космічній тематиці немає помилок. Космос настільки складний, що навіть важко уявити”.

Дівчина малює на вулиці, аби менше вдихати аерозолі. Робота з фарбами та вогнем відбувається під контролем батька.

Заляпані фарбою джинси, термобілизна, рукавички – це звичний одяг Адріани Дичків.

“Приємно, коли люди кажуть: “Як гарно!”. Або мама з дитиною йде і дитина каже: “Яка картина!”. Приємно, коли людям подобається те, чим ти займаєшся”.

Адріана навчається на електрика, але планує займатися мистецтвом.

Дівчина вже має нову ідею – малювати графіті на одязі.