Тернополянка Адріана Дичків створює космічні графіті.
Свої картини вона робить за допомогою газети, балончика з лаком та запальнички, повідомляє Суспільне.
За її словами, створювати графіті на папері вона навчилася самотужки.
“Два роки тому придбала кілька балончиків з фарбою і наважилася почати малювати. Прокидалася о 6-й ранку, коли людей на вулиці не було, щоб спробувати. Буває, що газета прилипає, або лишає якісь сліди, але потім їх не дуже видно. У космічній тематиці немає помилок. Космос настільки складний, що навіть важко уявити”.
Дівчина малює на вулиці, аби менше вдихати аерозолі. Робота з фарбами та вогнем відбувається під контролем батька.
Заляпані фарбою джинси, термобілизна, рукавички – це звичний одяг Адріани Дичків.
“Приємно, коли люди кажуть: “Як гарно!”. Або мама з дитиною йде і дитина каже: “Яка картина!”. Приємно, коли людям подобається те, чим ти займаєшся”.
Адріана навчається на електрика, але планує займатися мистецтвом.
Дівчина вже має нову ідею – малювати графіті на одязі.
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