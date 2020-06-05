У Львові в ТЦ «Метро» клієнт порозкидав товар, лаявся та погрожував працівникам. На місце викликали поліцію охорони, яка його затримала і доставила у відділок. Там він побив поліцейського. Тепер 28-річному мешканцю Тернопільщини загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Інцидент трапився 4 червня. Працівники відразу викликали поліцію охорони, повідомляють в ГУ НП.

«У приміщенні правоохоронці виявили чоловіка, який поводився неадекватно, нецензурно лаявся, погрожував працівникам та розкидав товар з полиць», — розповіли у поліції.

Т.в.о. заступника начальника Управління охорони у Львівській області Володимир Сарамака розповів ZAXID.NET, що близько 13:00 спрацювала тривожна кнопка з супермаркету ТЦ «Метро» на вул. Джорджа Вашингтона.

«Чоловік набрав товару на 31 тисячу гривень, на касі не мав достатньої суми, щоб розплатитися. Працівники викликали наш наряд, а згодом слідчо-оперативну групу», — зазначив Володимир Сарамака.

Слідчо-оперативна група доставила чоловіка у відділ поліції для встановлення обставин події. Проте там він знову почав неадекватно поводитися, напав на поліцейського та кілька разів його вдарив.

Проти 28-річного мешканця Тернопільської області відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – до п’яти років позбавлення волі.

Суд має обрати йому запобіжний захід.