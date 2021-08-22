Лагідне тепло на Тернопільщині можуть зіпсувати сильні дощі та грози

Сильні дощі та грози можливі цими днями на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, вони можуть зіпсувати лагідне серпневе тепло та додати трохи осінньої прохолоди.

Погоду цими днями на Тернопільщині зумовлюватиме антициклон. У результаті його впливу у краї буде сонячно і тепло.

«Неділя в Україні очікується теплою та сонячною. Повітря буде не пекучим, а приємним. Протягом дня очікується +22 +27 градусів. Дощі 22 серпня ймовірні, в західних областях можливі локальні грозові дощі. На День Прапора температура повітря суттєво не зміниться. 23-го серпня в західній частині побільшає дощів. 24-го серпня, на День Незалежності, дощі та грози можливі періодично у західних областях України. На Заході температура повітря буде невисокою: +17 +22 градуси», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, погода наступного тижня на Тернопільщині буде мінливою. У регіоні почастішають дощі, під час опадів дещо знижуватимуться температурні показники.