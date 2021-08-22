Сильні дощі та грози можливі цими днями на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, вони можуть зіпсувати лагідне серпневе тепло та додати трохи осінньої прохолоди.
Погоду цими днями на Тернопільщині зумовлюватиме антициклон. У результаті його впливу у краї буде сонячно і тепло.
«Неділя в Україні очікується теплою та сонячною. Повітря буде не пекучим, а приємним. Протягом дня очікується +22 +27 градусів. Дощі 22 серпня ймовірні, в західних областях можливі локальні грозові дощі. На День Прапора температура повітря суттєво не зміниться. 23-го серпня в західній частині побільшає дощів. 24-го серпня, на День Незалежності, дощі та грози можливі періодично у західних областях України. На Заході температура повітря буде невисокою: +17 +22 градуси», – повідомила синоптик Наталка Діденко.
За попередніми прогнозами, погода наступного тижня на Тернопільщині буде мінливою. У регіоні почастішають дощі, під час опадів дещо знижуватимуться температурні показники.
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