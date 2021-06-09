Виставку «Лабіринт» презентує молода художниця Софія Купецька у Тернополі 11 червня. Відкриття виставки відбудеться в оновленому мистецькому просторі «Nа пошті» о 18.00.

Цей проект, як відзначають організатори події, про відносини між людиною та місцем, про свободу та простір, амбівалентність, розгубленість, щастя, втрату. Це не пошук абсолюту, не усамітнення. Це пошук зв’язку, потреба у злитті всередині та зовні, відстані та близькості.

Софія Купецька -тернополянка. Навчалася на кафедрі монументального живопису Львівської національної академії мистецтв. У рідному місті представлятиме свої твори вперше.

– В межах того, що описується як наш природній світ, гігантський малюнок роздробленого середовища, я прагну знайти своє місце, – говорить про «Лабіринт» Софія Купецька. – Відчути співзвучність, єдність, причетність. Зауважити однаковість процесів, відійти від себе, зануритись. Вирушити у подорож, зникнути, переродитись. Знайти порядок в межах того, що здається хаосом. І стати його частиною.

Організатори запрошують усіх бажаючих познайомитися з творчістю молодої художниці та поспілкуватися з нею особисто 11 червня о 18.00. Виставка діятиме до 29 червня. Галерея «Nа пошті» працює з вівторка до неділі з 16.00 до 20.00. Вхід вільний.