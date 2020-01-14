Серію картин про характер, відчуття або мить, яку переживає те чи інше дерево створив художник зі Львова Ярослав Станчак.

Вони увійшли до виставки «Дерева», яка відкриється у тернопільській галереї «Бункермуз» 16 січня о 19.00.

– На створення цієї серії мене надихнуло оповідання «Дерева» Бруно Ферреро, – розповів Ярослав Станчак. – Захотілося присвятити серію робіт цим прекрасним велетням, які утримують для нас небо, щоб вітер не відірвав його від землі. Малюючи ці дерева, я намагався зобразити не те, що є переді мною, а те, що хотів би бачити; я прагнув відтворити характер, відчуття або мить, яку переживає дерево.

Ярослав Станчак народився у Львові в 1976 році. Навчався у Львівському державному коледжі декоративного та прикладного мистецтва імені Івана Труша. У студентські роки захопився фотографією. Шість років жив і творив на півдні Італії. Потім повернувся до України та став фоторепортером всеукраїнської газети «Експрес». У вільний час займається живописом. Його роботи зберігаються у приватних колекціях в Україні, Великобританії, Італії та Німеччині. Учасник виставок і пленерів.

Виставка «Дерева» триватиме у Тернополі до 5 лютого. Вхід вільний.

Ольга Трач