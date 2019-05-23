Живописні роботи, об’єднанні у серію під назвою «Де мій дім?» представить тернополянам львівський художник Тарас Кеб.

Відкриття його виставки відбудеться 23 травня о 19.00 у галереї «Бункермуз».

Працюючи над цією серією, митець ставив собі запитання «Що для людини може означати поняття безпеки?» і відповідав на нього, зокрема й пошуками знаку, який відображатиме складне і глибоке поняття безпеки.

– Одним із таких символів є зображення дому, – пояснює Трас Кеб. – З ним пов’язані спогади про конкретні періоди життя, про таке яскраве і швидкоплинне дитинство. З ним пов’язані нашарування емоцій на конкретне місце, яке можна знайти на карті. Це місце, де тобі стає добре, безпечно, де ти омолоджуєшся, згадуючи минуле, де ти, знімаючи всі маски, стаєш собою. Місце, де твої близькі. Місце, де ти – справжній.

Тарас Кеб народився 5 квітня 1979 року у Львові. Навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Колегіумі польських і українських університетів в Любліні, Українській академії дизайну.

– Я працюю, зокрема, в живописі, графіці, декоративно-прикладному мистецтві, – каже митець. – Близька мені стилістика — примітивізм, арт-брут, наївне мистецтво. Основною тематикою робіт є міф і міфологія, внутрішній світ людини та емоції, процеси творення, особистість художника-самоука, стосунки людини та соціуму.

Ольга Трач