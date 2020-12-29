Кисень для хворих на COVID-19: яка ситуація на Тернопільщині

На Тернопільщині 85% ліжкомісць, визначених для хворих на COVID-19, забезпечено киснем.

Про це запевнила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко на селекторній нараді з керівниками лікарень. Заповненість місць хворими наразі не перевищує 30%.

У результаті зниження рівня захворюваності на COVID-19, кількість госпіталізацій зменшилася, – каже Ольга Ярмоленко. Втім, розслаблятися поки зарано. Адже МОЗ прогнозує ускладнення епідситуації після Різдвяних свят.

«Тернопільщина серед регіонів найкраще забезпечила «ковідні» заклади кисневими точками. Наразі завдання забезпечення киснем ліжкового фонду, що визначено для прийому хворих на COVID – виконано. Завдяки субвенції з державного бюджету, друга частина якої надійшла в область, проведено колосальну системну роботу, закупівлю та встановлення кисневого медобладнання. Також частково його отримано благодійно. Відтак, Тернопільщина – станом на сьогодні – має найкращий результат серед регіонів на рівні показника 85,5% забезпеченості ліжкового фонду для лікування COVID-19 з кисневими точками»

Минулої доби в області діагностували 82 випадки зараження коронавірусом. Загалом тенденція щодо зниження рівня захворюваності простежується протягом двох тижнів.