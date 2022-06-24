Кинув гроші у багажник: п’яний водій з іншої області хотів “відкупитися” від тернопільських патрульних

Кинувши гроші в багажник службового автомобіля, чоловік сподівався відкупитися від адміністративного правопорушення за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Проте до «адмінки» додалося ще й кримінальне провадження.

Слідчі скерували до суду кримінальне провадження, розпочате щодо 56-річного жителя Кіровоградської області за надання неправомірної вигоди поліцейським. Чоловіка, котрий керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, на одній з вулиць Тернополя зупинили патрульні. Водій не став заперечувати, що сів за кермо напідпитку, навіть погодився пройти тест за допомогою газоаналізатора. Був переконаний – хабарем вдасться залагодити проблему. Проте на пропозицію неправомірної вигоди поліцейські відповіли попередженням про кримінальну відповідальність. Чоловіка це не зупинило. Перебуваючи біля службового автомобіля, він кинув гроші у багажне відділення.

Про факт надання неправомірної вигоди патрульні повідомили на лінію 102. Слідчо-оперативна група, що виїхала на виклик, задокументувала злочин.

Згідно санкцій інкримінованої статті 369 (частина 1) – надання неправомірної вигоди службовій особі Кримінального кодексу жителю Кіровоградщини загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі.