На Тернопільщині судитимуть підрядника за привласнення майже 3 млн бюджетних коштів, виділених на будівництво спортивного комплексу.

Слідчі Головного управління Національної поліції в області скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю за службове підроблення та заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах. Йому може загрожувати від семи до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У ході досудового розслідування було встановлено, що одне із київських ТОВ виграло тендер на будівництво спортивного комплексу в Тернополі. Директор фірми вносив до актів недостовірні відомості про факти закупівлі, наявності будівельних матеріалів, а також об’єму виконаних робіт. Сума завданих державі збитків сягає майже 3 мільйони гривень.

Директору товариства було оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Розслідування у справі слідчі поліції здійснювали під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.