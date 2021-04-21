Футболісти київського «Динамо» стали першими фіналістами Кубка України-2020/21.

У півфіналі розіграшу чинний володар титулу завдав поразки представнику Першої ліги «Агробізнесу» з міста Волочиськ Хмельницької області, передає Укрінформ.

Зустріч пройшла у Тернополі на Центральному міському стадіоні і завершилася перемогою киян з рахунком 3:0.

Авторами голів стали Богдан Лєднєв, яких відзначився на 45-й хвилині, Артем Беседін (67), і Віталій Буяльський (81).

Для «Динамо» це буде 18-й кубковий фінал, в активі «біло-синіх» 12 трофеїв.

Другу путівку у фінал розіграють футболісти «Олександрії» та луганської «Зорі».

Нагадаємо, фінал Кубка України відбудеться 12 травня в Тернополі.