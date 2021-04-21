Футболісти київського «Динамо» стали першими фіналістами Кубка України-2020/21.
У півфіналі розіграшу чинний володар титулу завдав поразки представнику Першої ліги «Агробізнесу» з міста Волочиськ Хмельницької області, передає Укрінформ.
Зустріч пройшла у Тернополі на Центральному міському стадіоні і завершилася перемогою киян з рахунком 3:0.
Авторами голів стали Богдан Лєднєв, яких відзначився на 45-й хвилині, Артем Беседін (67), і Віталій Буяльський (81).
Для «Динамо» це буде 18-й кубковий фінал, в активі «біло-синіх» 12 трофеїв.
Другу путівку у фінал розіграють футболісти «Олександрії» та луганської «Зорі».
Нагадаємо, фінал Кубка України відбудеться 12 травня в Тернополі.
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