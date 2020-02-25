Край, у якому живе відображає у своїх роботах художниця з Києва Анна Миронова.

Експозицію, до якої увійшли три серії рисунків різних років – «Край», «Горизонталі», «За течією» – вона представить у тернопільській галереї «Бункермуз» 27 лютого. Відкриття виставки «Край» о 19.00. Вхід вільний.

– Це край поля, край неба, край обрію. Край, в якому все це бачу, думаю про це і малюю, – розповідає про свою виставку Анна Миронова. – Реалізм моїх робіт у реально пережитих почуттях, з достовірною історією, прив’язкою до місця і часу. Я звільняю свої роботи від пізнаваних моментів-зачіпок, «спіткнувшись» об які, раптом прокидаєшся і те, що гіперболізувала і викохала пам’ять, враз стає таким зрозумілим і реалістично буденним.

Анна Миронова займається живописом, графікою, створює об’єкти та фотографії. Є учасницею численних виставок в Україні та за кордоном. На її рахунку 16 персональних проектів та участь у понад 100-та групових виставках. У 2008 році перемогла у номінації «Живопис, графіка, скульптура» на «Форумі творчої молоді м. Києва 2008». У 2015 році стала лауреаткою Всеукраїнської трієнале графіки, у 2018 році — лауреаткою премії ім. Олександра Данченка, найкраща робота року. У 2016 році — одна з 25 у рейтингу Forbes — найуспішніші представники сучасного українського мистецтва у віці до сорока років. Роботи мисткині зберігаються в колекціях Музею історії м. Києва, Одеському художньому музеї, Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків та в інших публічних і приватних колекціях в Україні та за кордоном.

Художниця народилась у Києві, там живе і працює. Навчалася на факультеті «Дизайн» Київського художньо-промислового технікуму, нині це Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука. Потім продовжила навчання у Національній академії образотворчого мистецтва й архітектури, де отримала диплом магістра. Входить до Спілок дизайнерів і художників України.

Ольга Трач