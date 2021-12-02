Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини скерували до суду кримінальне провадження щодо директора підприємства, яке виступило генпідрядником у проведенні будівництва спортивного комплексу в Тернополі.

Зловживаючи службовим становищем та підробляючи акти виконаних робіт, 39-річний киянин привласнив понад два мільйони бюджетних коштів.

У ході досудового розслідування, яке проводилося під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури, було встановлено два факти зловживання. В одному випадку директор в офіційних документах вказав закупівлю піску, що не було проведено, – таким чином, отримавши мільйон вісімсот тисяч, в іншому – у звітних документах завищив вартість робіт, яка була виконана субпідрядником з різницею у триста тисяч. Загальна сума завданих бюджету коштів склала два мільйони сто тисяч.

Слідчі зібрали достатньо доказів для оголошення киянину підозри за частинами 4 та 5 статті 191(зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу та частиною 1 статті 366 (видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) Кримінального кодексу. Згідно санкцій інкримінованих статей підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.