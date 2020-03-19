Жертвою молодика стала жителька одного з сіл Бучацького району.

Як з’ясували правоохоронці, молоді люди зустрічалися. Та котрогось дня між закоханими наче кішка пробігла. Так сталося, що на момент з’ясування взаємин молоді люди перебували в чужому помешканні, де свідком їхніх розбірок стала господиня квартири.

Що стало причиною конфлікту, ні зловмисник, ні жертва не зізнаються. Відомо лише те, що молодик в пориві гніву спочатку кидався на дівчину з ножем, відтак наносив удари рукою та намагався придушити. Покидаючи місце конфлікту, забрав ще й мобільний, який на вулиці розламав.

Нападника оперативники затримали в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення підозри за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу та обрання міри запобіжного заходу.

До слова, зловмисник – уродженець Франківщини, на Бучаччині проживає у бабусі. З його слів, раніше проблем із законом не мав.