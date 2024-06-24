Раніше судима 31-річна жителька села Пищатинці, обманювала людей, обіцяючи їм різноманітні послуги за кордоном. Не виконавши домовленостей, відмовлялася повертати кошти.

Зі слів заступника начальника відділення поліції №1 міста Борщів Івана Озимка, підозрювана вже неодноразово потрапляла у поле зору правоохоронців за вчинення шахрайських дій. В рамках нового кримінального провадження слідчі встановили її причетність ще до шести злочинів, пов’язаних із шахрайством. Зловмисниці оголошено підозру відповідно до частини 2 статті 190 (шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

До поліцейських із заявою звернулася одна з потерпілих і повідомила про те, що жителька села Пищатинці видурила у неї майже 70 тисяч гривень, обіцяючи офіційне працевлаштування в Нідерландах. Зловмисниця декілька разів вимагала кошти, проте умов не виконала і грошей не повертає. У ще однієї потерпілої фігурантка видурила чималу суму за перевезення тварин до Німеччини.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 31-річна зловмисниця причетна до шести шахрайств. Жертв зловмисниця знаходила через соціальні мережі, розміщуючи оголошення про надання різного роду послуг.

Санкція інкримінованої зловмисниці статті передбачає до трьох років позбавлення волі.