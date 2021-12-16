Понад 200 сортів різноманітних рослин вирощує Степан Андреїв із села Трибухівці на Тернопільщині.

Три роки тому він збудував теплицю. Проте зазначає, любить усе нове і незвичне, тож конструкцію парника вирішив зробити частково підземною. Подібні бачив в інтернеті, повідомляють Т1 Новини.

За своїми розмірами теплиця чимала. Частина, яка знаходить під землею – на глибині 1, 5 метри. А верх зробили у два шари із спеціальної плівки. Зволожене повітря у теплиці чудово підійшло квітам, тож зараз їх тисячі горщиків. Усі ретельно підписані, щоб не переплутати сорти. Адже тут є петунії, сульфінії, пеларгонії, стрептокарпуси, фіалки, дипладенії та багато інших. Чоловік розповів, що найбільше усе квітує навесні. Взимку він готує саджанці і теплиця заповнена лише частково.