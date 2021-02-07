Персональну виставку живопису презентувала четвертого лютого тернопільська художниця Олеся Гудима. Цього разу її полотна прикрасили приміщення гастропабу «Natura», а виставка отримала назву «Natura пристрасті». В експозиції представлені тільки тринадцять робіт майстрині. Всі вони об’єднанні однією темою – квіти.

– Це перша моя квіткова виставка за 10 років, – розповіла Олеся Гудима. – Всі мої картини поділені на різні колекції. Серед них є колекція «Бузок», «Лаванда», «Польові квіти», «Маки», «Абстрактні квіти». У мене було 40 робіт з маками, їх я почала малювати 6 років тому, зараз у мене залишилося дві, тому кожен раз їх малюю для себе, щоб мати. Люблю зображати різні квіти, але розумію, що мені подобаються не так квіти, як їхні кольори. Зараз мені подобаються всі кольори фуксії, є дуже багато картин з лавандою. Раніше був період золотий, жовтий, зараз вже переходжу на нейтральні кольори.

Одна із технік, в якій працює Олеся Гудима – імпасто. Саме у ній виконані представлені на виставці роботи. Це складна техніка, але художниця постійно вдосконалює її, і тепер може відобразити на полотні свої враження на дуже короткий час.

– Ці картини намальовані в стилі «імпасто» – це густе нашарування фарби на полотні, – пояснила художниця. – Над ними я працювала два місяці, а кожна картина створювалася дуже швидко – за півгодини-годину. Цей спосіб називають «алла прима». Це коли людина перебуває під впливом певних емоцій, почуттів і за півгодини-годину може намалювати картину. Але для того, щоб їх так швидко намалювати треба було 10 років працювати шпателем. Я працюю шпателем, який називається рибка. Це єдиний шпатель, який мені підходить. Саме так я колись хотіла навчитися малювати – встигнути за думкою, образом. Поки переживаєш ту чи іншу емоцію і одночасно фіксуєш цей момент в часі. Я дуже люблю такі картини.

Художньої освіти Олеся Гудима не має. Малювала вона завжди та серйозно творчістю почала займатися у 2007 році. І сьогодні вже не переживає з приводу того, що самоучка.

– Мені подобається бути самоучкою, на даний момент я цим пишаюся, – зізнається тернополянка. – Тішуся, що можу бути приналежною до «банди» тих людей, які відкривають все самі. Маю свою вузьку спеціалізацію – абстракція, абстрактні квіти, виконані в техніці імпасто, в якій я намагаюся розвинутися якомога більше. Колись мені було дуже складно. Я закінчила журналістику, працювала журналістом, потім з’явилися діти, я не мала ні часу, ні можливості вчитися на стаціонарі на художника. Але мені не хотілося бути гіршою від тих, то навчався на художника, тому весь вільний час я присвячувала малюванню, тому що знала, що вони теж присвячують малюванню багато часу. А потім мені сподобалося бути собою.

Сьогодні художниця дуже багато працює – 10 годин у будні і має два вихідних. Цей процес її настільки захоплює, що часом вона забуває, що треба ще й просто жити.

– Я постійно працюю і забуваю насолоджуватися життям, – каже Олеся Гудима. – Могла би мати 100 виставок і 20 картин, а я маю 500 картин, а виставок не так багато, тому що постійно захоплена творчістю. Раніше мріяла максимально свій час віддати мистецтву і намалювати дуже багато картин. Та з часом зрозуміла, що у такому випадку буду чекати, що світ скаже мені «Дякую!», чекатиму статисфакції. А насправді треба жити: любити, жити цим моментом, трохи помалювала – і далі живеш звичайним життям. Зараз можу намалювати три картини за день дуже швидко, але на ці картини має назбиратися енергія. Наприклад, два тижні не малювала, назбирала в собі апетит, набралася нових вражень, вибрала палітру, подумала як по-іншому фактуру можна подати, і тоді за день намалюю швидко три картини. Але вже на наступний буде сили тільки на дві картини, а на наступний – на одну, а потім – взагалі не буде, тому що сили поновлюються за рахунок спілкування з іншими людьми, з сім’єю, коли є постійний кругообіг енергії тоді ти можеш щось дати, але мусиш щось і взяти.

Виставка полотен Олесі Гудими у «Naturі» триватиме до 5 березня. Представлені картини можна придбати. Частину виручених коштів художниця передасть багатодітній сім’ї, яка потребує допомоги.

Фото із сторінки художниці у фейсбуці