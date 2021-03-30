Антициклон зумовлюватиме погодні умови останніми днями березня на Тернопільщині. Температурні показники зберігатимуть тенденцію до підвищення, а початок квітня потішить відчутним потеплінням, стовпчики термометрів місцями сягатимуть 18 градусів вище нуля.

Весна набиратиме обертів на Тернопільщині. Перші дні квітня у регіоні будуть теплими, але разом із підвищенням температурних показників прийдуть дощі.

“Березень поступово пакує валізи, трохи радіє від прийдешньої подорожі, що його чекає, трохи сумує – бо кому ж хочеться їхати з України, де все скоро вибухне найніжнішими квітами й зеленими листочками, але закон є закон. Тому вже незабаром, а саме1-го квітня очікується прекрасна тепла погода, до +14+19 градусів. 30-го березня погоду визначатиме антициклон Nikole, який подасть руку східному антициклону і вони разом витіснять вологий одеський циклон далі у води Чорного моря. А тому у вівторок істотних опадів не передбачається, хіба що на Заході України місцями пройде невеликий дощ. Вітер у більшості областей буде південних напрямків, невеликий або помірний. Температура повітря: вдень +6+10 градусів. Суттєві опади — навряд. Найближчий “вибух” тепла припадає на 1-ше квітня, ймовірно до +16+18 градусів. Проте ближче до вихідних повітря посвіжіє та побільшає дощів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цього тижня на Тернопільщині буде мінливою. Відчутне потепління протримається кілька днів, а потім прийдуть дощі.