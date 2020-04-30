Останнього дня квітня на Тернопільщині буде тепло. Стовпчики термометрів місцями сягатимуть двадцятиградусної позначки.

Втім, ймовірність опадів залишатиметься високою по всій території регіону.

На заході квітень завершиться дощами та грозами, – повідомила синоптик Наталка Діденко. У період опадів дещо знижуватимуться температурні показники. “У західному регіоні 30 квітня передбачається +16 +19 градусів. Україна все ж загалом знову одна з найтепліших у Європі. Опади спостерігатимуться в основному у західній частині України”.

За попередніми прогнозами синоптиків, на початку травня в області знову похолоднішає. Втім, хвиля дещо нижчих температурних показників не буде тривалою. З 4 — 5 травня знову обіцяють потепління. Такі перепади температурних показників можуть позначитися на здоров’ї та самопочутті метеозалежних краян.

Софія Романська