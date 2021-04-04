Відповідно до пункту 15 частини першої статті 11 Закону України “Про запобігання корупції” до 1 квітня народні депутати повинні були подати декларації про свій майновий стан за 2020-ий рік.

Слід зазначити, що виборці мажоритарників від “Слуги народу” з особливою увагою стежать за цим процесом, адже, як відомо, більшість з них заходили у Верховну Раду в 2019 році, що називається, з народу і без особливих статків, пише Політерно.

В останній день терміну подання декларацій свої доходи оприлюднили народні депутати-мажоритарники від Тернопільщини з президентської фракції Андрій Богданець та Володимир Гевко. Трохи раніше подав декларацію Ігор Василів.

Ігор Василів

Народний депутат Ігор Василів, обраний по 164 округу, разом з дружиною володіють чотирьома квартирами і такою ж кількістю автомобілів.

Минулого року молода сім’я обзавелася двома квартирами у Києві та житловим будинком із земельною ділянкою у Байківцях. Останній оформлений на правах приватної власності на Ігоря Василіва та має площу 135,4 кв. м. Обидві квартири у столиці (84 та 40,7 кв. м) належать дружині народного депутата Марії Сметаніній. Раніше це майно належало її матері, але тепер дружина нардепа стала повноправною їх власницею.

Ігор Василів не вказав вартість житлового будинку, але земельну ділянку площею 166 кв. м, на якій він його збудував, свого часу оцінив у 15 061 грн. На початку цього року нардеп продав п’яту частину батьківської квартири за 140 тис. 50 8 грн.

У Києві родина народного обранця живе в одній з квартир (площею 87,9 кв. м) батька Марії Сметаніної.

У 2019 році, вже після набуття статусу народного депутата України, в автопарку Ігоря Василіва з’явилося одразу чотири транспортних засоби – легківка «Mercedes-Benz E 350» 2010 року випуску, придбана за 490 тисяч гривень, та три вантажних автомобілі – «DAF 95 XF 430» 1998 р.в. (вартістю 18 300 грн.), «FIAT DUCATO» 1994 р.в. (13 500 грн.) та «MAN 19.403 FLT» 1998 р.н. (17 800 грн.). До слова, більшість з транспортних засобів були у власності пана Ігоря і до депутатства, але статус парламентаря змусив їх переоформити на дружину.

У 2020 році Ігор Василів заробив 486 187 грн. Його дружина, працюючи у ТОВ «Престиж 2017», отримала заробітну плату в сумі 68 655 грн., а від зайняття підприємницькою діяльністю отримала дохід у розмірі 1 мільйон 567 тисяч гривень.

Згідно з декларацією, Ігор Василів зберігає 51 500 євро, 23 000 доларів, 424 089 грн. у готівці, а його дружина – 5 670 євро, 3 400 доларів, 262 850 грн. На банківських рахунках в Ігоря Василіва відкрито три гривневих банківських рахунки на загальну суму близько 33 тис. грн. У його дружини Марії Сметаніної теж всі збереження у банках – у національній валюті і в загальному складають скромних 13 тисяч гривень.

Марія Сметаніна позичила ТОВ «Престиж 2017», де вона ж значиться керівником, доволі значну суму – 707 050 грн. Що характерно, розмір статутного капіталу цього товариства всього 3 тисячі гривень.

Андрій Богданець

Торік статки нардепа, обраного по 163 округу, суттєво зросли – його зарплата склала 467 569 гривень проти 198 088 грн. у 2019-му.

Також, обранцю від обласного центру “підфортило” дуже вигідно продати свій автомобіль Ford Edge 2017 р.в., який він придбав у 2019 році за 272 тисячі гривень. Чи продав Андрій Володимирович “форда” за 750 тисяч чи за 840 тисяч гривень, не зовсім зрозуміло, оскільки саме ці дві суми він задекларував як дохід від продажу рухомого майна. При цьому з його декларації зник лише один автомобіль, а другий, Ford Edge 2018 р.в., придбаний у тому ж 2019-му році, залишився у власності нардепа.

Андрій Богданець погасив кредит в сумі понад 160 тисяч гривень, що теж можна вважати досягненням для нардепа. Також він поповнив готівкові (1,2 мільйона у гривні) та банківські (77 872 грн.) заощадження. У валюті він зберігає все ті ж 14 тисяч доларів готівкою.

З нерухомого майна у власності нардепа є лише земельна ділянка у Тернополі площею 600 кв. м. При цьому житло у нашому місті та у столиці Андрій Богданець орендує.

Володимир Гевко

У власності нардного депутата, обраного на 167 округу чимало нерухомості, автомобілів та заощаджень у різних валютах.

Минулого року нардеп придбав у Тернополі квартиру в новобудові, площею 75,5 кв.м., яка обійшлася йому у 1 698 750 гривень. При цьому у власності Володимира Леонідовича у Тернополі залишилися квартира площею 83,4 кв. м, два офіси (33,3 та 12,4 кв.м) і гараж (21,4 кв.м).

Резонансною подією у Тернополі цього року стало виділення міською радою Тернополя Володимиру Геву, брат якого Віктор є депутатом міськради від партії “Слуга народу” ще одного місця під гараж в самому центрі міста, що є давньою і відпрацьованою схемою для подальшого встановлення на місці “гаражів” торгівельних зон.

У власності Ольги Гевко теж залишилася квартира площею 56 кв.м., втім, торік у неї з’явилося нове авто AUDI Q5 2013 р.в., придбане за 376 тисяч гривень (майже 13,5 тисячі доларів).

Володимир Гевко володіє двома автомобілями – AUDI Q7 2015 р.в. та Volkswagen Caddy 2012 р.в.

Найбільше доходу в сім’ю у 2020 році принесла Ольга Борисівна: 997 705 грн. від заняття підприємницькою діяльністю, 68 800 грн. зарплати та 421 848 грн. зарплати за сумісництвом. При таких доходах жінка зуміла ще й отримати від держави допомогу по частковому безробіттю під час карантину – 36 383 грн.

Володимир Гевко отримав 547 252 грн. зарплати у парламенті та 9 156 грн. на роботі за сумісництвом.

Суттєво збільшило подружжя і готівкові заощадження. Народний депутат задекларував готівкою 950 тисяч гривень (у 2019-му було 550 тисяч), 115 тисяч доларів США і 75 тисяч євро. Ольга Борисівна заощадила 920 тисяч гривень (було 760 тисяч) і 70 тисяч доларів США (було 55 тисяч).

У Володимира Гевка на банківських рахунках 365 684 грн. (було 199 598 грн. роком раніше) та 1000 доларів США. Його дружина у банку тримає всього 37 163 гривні.