У Тернополі пожежа призвела до загибелі людини.

Як повідомили у ДСНС, пожежа виникла 19 січня о 21:40 у кімнаті багатоквартирного житлового будинку по вул. Галицькій.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку та меблі на загальній площі 25 м кв., пошкоджено стіни будівлі, меблі та речі домашнього вжитку.

На жаль, на місці пожежі рятувальники виявили тіло власника будівлі, 1957 року народження.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.