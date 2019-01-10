Квартира від держави – для дружини загиблого бійця Дмитра Момотюка. ФОТО

10/01/2019 Розмір тексту:

Степан Барна завітав на каву уже у нове помешкання дружини загиблого бійця Дмитра Момотюка Людмили в місті Кременець. Кошти на те, щоб вона могла оселитися у власній квартирі, виділили із Державного бюджету восени 2018-го.

Людмила розповіла, що ще остаточно не переїхала до нової домівки, адже потрібно провести деякі ремонтні роботи. Утім, їй дуже приємно, що тепер зможе оселитися у своєму куточку.

Людмила хотіла простору квартиру із великою кухнею, тому до коштів, які їй виділила держава, а це понад 500 тис. грн., вона доклала частину власних коштів. Сьогодні, каже, планує проведення ремонту, у чому їй допомагають рідні.

За те, що Людмила не опускає руки й бере активну участь у спілкуванні з іншими родинами Героїв, відвідує тематичні прощі, подякував їй голова ТОДА Степан Барна. За кавою говорили про підтримку учасників АТО та їх родин, про допомогу для сімей загиблих, про службу Дмитра і те, як тепер живеться Людмилі.

“Нехай у новому помешканні буде щастя, радість, тепло та злагода. Божої ласки та доброти для тебе і твоїх рідних”, – побажав очільник області Людмилі Момотюк.