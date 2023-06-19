Збірна України нарешті отримала нового головного тренера – ним став Сергій Ребров. Видатний в минулому нападник та успішний тренер спробує вивести Україну в фінальну частину чемпіонату Європи 2024 року, що пройде в Німеччині. Розглянемо шанси нашої головної футбольної команди поїхати на Євро.

Суперники збірної: знайомі обличчя

Під час жеребкування збірна України потрапила в групу С, де її суперниками стали збірні Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти. Очевидно, що нашій команді дуже не пощастило з жеребкуванням, оскільки в одну групу з нею потрапили два фіналісти Євро-2020. До того ж збірна Північної Македонії також доволі сильна команда, що грала з Україною в групі того ж Євро.

Тоді Україна, ще під керівництвом Андрія Шевченка, змогла вийти з групи з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією саме за рахунок перемоги над македонцями та вдалого розкладу в інших групах, який дозволив вийти в плей-офф з третього місця. В плей-офф Україна перемогла Швецію в додатковий час, завдяки голу Артема Довбика, але потім програла збірній Англії.

Саме з англійцями Україна і розпочала новий відбірковий цикл ще без Реброва – під керівництвом Руслана Ротаня програла на «Вемблі» 0:2. Очевидно, що головним суперником збірної України будуть чемпіони Європи італійці, з якими перша гра у нашої команди відбудеться у вересні.

Збірна Італії зараз переживає непрості часи зміни поколінь – хоч вона і виграла в 2020 році Євро, далі у команди під керівництвом Роберто Манчіні був непростий шлях. Італійці не змогли кваліфікуватися на чемпіонат світу, причому програли в плей-офф саме збірній Північної Македонії, з якою знову будуть грати в новому відборі до Євро.

Головна зірка нинішньої збірної Італії – голкіпер Джанлуіджі Доннарумма. Саме його вдала гра допомогла Італії в фіналі Євро-2020 перемогти команду Англії, яка була фаворитом вирішального матчу. Також варто відзначити півзахисників Марко Верратті (одноклубник Доннарумми по ПСЖ) та Ніколу Бареллу з Інтера. В нападі у Італії не дуже багатий вибір виконавців, що призвело до натуралізації аргентинця Матео Ретегі з клубу Тігре – він вже встиг забили в матчах з Мальтою та Англією.

Італійці програли Англії, як і Україна. Ймовірно «Три леви» фінішують на першому місці групи, а боротьба за друге місце точитиметься між Україною, Італією та Північною Македонією, яку теж не варто списувати. Італійці свого часу недооцінили македонців, та не потрапили через це на чемпіонат світу.

Головні зірки Північної Македонії – півзахисник Еліф Ельмас з Наполі та його колега Еніс Барді з Трабзонспору. В цілому це дуже міцна та неприємна для всіх команда, яку важко розколоти, коли македонці обирають варіант колективної оборони та гри на контратаках.

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Схема відбору на Євро-2024

Схема відбору на Євро-2024 виглядає так, що напряму в фінальну частину потрапляють німці, як організатори турніру, та 20 команд, що зайняли перші та другі місця в 10-ти групах. Тобто Україні потрібно фінішувати на 1-2 місця в групі. Якщо оцінювати шанси реально – треба обійти Італію та Північну Македонію, так як англійці виглядають очевидним фаворитом групи, який вже не віддасть перше місце.

Але є ще й запасний варіант, оскільки окрім 20 прямих путівок на Євро є ще три путівки, що будуть розіграні в плей-офф серед кращих команд з Ліги Націй. Ці путівки будуть розіграні серед 12 команд, що стали переможцями своїх груп в Лігах А, В та С.

Наразі це:

Ліга А: Нідерланди, Хорватія, Іспанія та Італія

Ліга В: Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія та Шотландія

Ліга С: Грузія, Греція, Туреччина та Казахстан

Також в плей-офф потрапить збірна Естонії – як краща команда Ліги Д, якщо вона не зможе пройти на Євро через основну кваліфікацію.

Але й це ще не все – у випадку, якщо якісь команди з названих вище пройдуть на Євро напряму, через класичний відбір, їх місця в плей-офф займуть команди з тієї ж ліги, що нижчі за рейтингом.

На жаль, Україна не стала переможцем своєї групи, поступившись Шотландії, та займає в рейтингу Ліги В шосте місце – після четвірки кращих та збірної Фінляндії. Таким чином для того, щоб потрапити в плей-офф, треба щоб напряму на Євро поїхали дві команди з четвірки Сербія, Шотландія, Боснія та Герцеговина та Ізраїль.

У випадку з Боснією та Ізраїлем на це важко розраховувати. Але Сербія та Шотландія поки що виступають дуже вдало. Шотландці навіть обіграли вдома Іспанію та мають перевагу над Грузією і Норвегією: дуже добрі шанси посісти перше чи друге місце в своїй групі. Серби також впевнено лідирують в своїй групі та мають суперників, які навряд чи завадять їм посісти одне з місць, що напряму дають путівку на Євро. То ж вболіваємо за збірну України і трохи – за шотландців та сербів які можуть гарантувати нашій команді запасний варіант з плей-офф. В плей-офф 12 команд будуть розбиті на три четвірки, які й розіграють в матчах на виліт три останні путівки на Євро.