Петицію «Влаштування пішохідної доріжки між мікрорайонами Кутківці та Пронятин по вулиці Бригадній» підтримали у міській раді. Її розглянули на черговому засіданні виконкому 16 лютого.

Із проханням облаштувати пішохідну доріжку між двома мікрорайонами до міської ради звернулася Ольга Боляк. Документ був зареєстрований в електронній єдиній системі місцевих петицій 28 грудня. Станом на середину лютого він набрав більше 300 голосів, відповідно, його винесли на розгляд виконавчого комітету.

– Цим рішенням ми доручаємо управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології замовити проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт – влаштування тротуару між мікрорайонами Кутківці та Пронятин на вул. Бригадній в м.Тернополі», – розповів Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Коли будуть виділенні кошти з бюджету Тернопільської міської територіальної громади, управління має облаштувати тротуар між Кутківцями і Пронятином по вулиці Бригадній.