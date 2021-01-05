У Тернопільському вищому професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі приготували понад півсотні порцій куті для українських воїнів. Традиційну різдвяну страву волонтери доставлять бійцям у Донецьку та Луганську області.

Кутю готували майстрині Марія Щербан і Ольга Патрика. Продукти на цю страву передали небайдужі тернополяни, – розповіла волонтерка Христина Феціца. Також долучилися до приготування їжі українським захисникам господині з організації “Бункер С”.

“Вихідний був надзвичайно насичений, продуктивний та позитивний день, бо поруч були неймовірні, добрі, щирі патріотки. Разом з дівчатками-майстринями ТВПУ ресторанного сервісу та торгівлі варили кутю, а потім усі разом з чудовими та позитивними парафіянками церкви Зарваницької Матері Божої готували різдвяні набори: ваукумована кутя, родзинки, мед, тертий мак, горішки, солодощі, пряники, чай, кава, сухофрукти, печиво, шкарпетки, дитячі малюнки з привітаннями та ангелики! Завдяки настоятелю церкви Зарваницької Матері Божої та прихожанам на квадрокоптер зібрано 8000 грн! Також дівчатка приготували смачні кекси та випічку; придбали сухофрукти, мед, горішки, цукерки, чай, трішки м‘ясного; зібрали домашню консервацію”.

Студенти училища зібрали для українських захисників каву, чай, солодощі, шкарпетки. Усі ці речі волонтери доставлять у зону бойових дій.



