Розбираємось, які курси англійської мови з сертифікатом вибрати та що вони дають.

Курси англійської мови із сертифікатом: які бувають і кому потрібні

Відвідуючи курси англійської мови, із сертифікатом випускаються далеко не всі студенти. Багато шкіл не видають таких документів, а після закінчення, щоб підтвердити свій рівень, потрібно складати додаткові тести. Часто такі іспити платні і не завжди необхідні, адже більшість із них призначені для вступу до міжнародних ВНЗ або для імміграції.

У нашій школі усі студенти отримують сертифікати після закінчення кожного рівня, ознайомитись із програмами можна на сайті https://greenforest.com.ua.

А поки що розбираємо, чим відрізняються сертифікати курсів англійської мови від міжнародних сертифікатів.

Сертифікати мовних курсів

Для студентів, які не планують переїзд до іншої країни та вступу до міжнародних ВНЗ, достатньо курсів англійської мови із сертифікатами.

Такий документ може підійти для підтвердження рівня володіння мовою під час вступу до українських ВНЗ або прийому на роботу. Деяким міжнародним компаніям, які працюють в Україні, також достатньо документа щодо закінчення курсів англійської мови.

На таких курсах, щоб отримати сертифікат, потрібно скласти фінальний тест після кожного пройденого рівня. Так школа переконається, що студент справді засвоїв програму та підтверджує володіння англійською мовою на необхідному рівні. Такі курси підтримують свою репутацію і визнаються більшістю українських компаній, адже сертифікат може видати будь-яка школа, а довіряти будуть лише найкращими.

Міжнародні сертифікати

При підготовці до переїзду або вступу до іноземного ВНЗ студентам курсів англійської мови буде недостатньо внутрішнього сертифікату. Міжнародні сертифікати — це документи, прийняті всесвітньо відомими компаніями та визнаються у більшості країн світу. Результати міжнародних тестів можуть зарахувати випускникам шкіл як бал зовнішнього тестування з англійської мови.

Важливо точно знати, який сертифікат вам потрібен і пройти курс з підготовки до здачі саме цього тесту. Так ваш шанс на успішну здачу збільшиться у рази. Зазвичай такі іспити комплексні та перевіряють володіння одразу чотирьох навичок: читання, письмо, аудіювання та мовлення.

Врахуйте, що найпопулярніші міжнародні сертифікати IELTS та TOEFL діють лише два роки. Після закінчення терміну необхідно проходити переатестацію.

Також можуть бути потрібні результати кембриджських тестів, такі як FCE, CAE, CPE, BEC.

Для роботи в деяких країнах достатньо отримати сертифікат для початкового рівня Key English Test (КЕТ) та Preliminary English Test (PET). Кожен із цих тестів має свою специфіку, і щоб добре їх здати, важливо розібратися в системі завдань, критеріях оцінювання та темах. Найкраще підготуватися до міжнародних іспитів допоможуть спеціалізовані курси англійської мови, на яких ви розбираєте в групі з викладачем структуру всіх завдань та їх особливості, опрацьовуючи складні елементи.