Урочисту присягу служити Україні склали 120 юнаків і дівчат Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Курсантів привітали представники громадськості та влади.

Як зазначив директор коледжу Вадим Ластовицький, складання присяги — визначальна подія у житті курсанта-першокурсника. Оскільки попереду — новий шлях підготовки до служби у Збройних Силах України.

“Це особлива подія у Вашому житті, тому що присягати на вірність служіння Українському народові – це велика честь. Впевнений, що Ви будете сумлінно виконувати свої службові обов’язки. Щиро вітаю всіх зі складанням присяги, а також з Днем захисника та захисниці України, з Днем Покрови Святої Богородиці, з Днем УПА та з Днем Українського козацтва! Вітаю справжніх патріотів, в кому живе дух наших славних попередників — героїчних борців за незалежність нашої держави. Перш за все схиляю голову у жалобі за тими, хто віддав життя у боротьбі за рідну землю. Низький уклін всім землякам, хто захищав цілісність і суверенітет нашої Держави. Велика вдячність повага всім, хто стоїть тепер в ім’я миру в Україні”.

Додамо, Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою працює на базі Збаразького професійно-технічного училища. Заклад — унікальний, адже тут можна опановувати цивільну професію та попутно готуватись до служби у Збройних силах.