Оригінальну Різдвяну шопку облаштували курсанти Тернопільського військового коледжу. В експозиції — вертеп, який репрезентує вифлеємську історію, а також новорічні елементи.

Композицію розмістили при вході в навчальний заклад. Її розміри складають 5 на 2,5 метри. В інсталяції представлений вертеп, що зображає вифлеємську стайню в ніч Різдва Христового. Представлені фігури Ісуса Христа, Матері Божої, три царі, а також пастушки, свійські тварини та інші макети. Як зазначив начальник коледжу Вадим Ластовицький, ідея встановлення Різдвяної шопки виникла напередодні Нового року. “Реалізували задум місцеві підприємці. Допомагали їм курсанти коледжу.

Тож щиро дякуємо всім волонтерам за проявлену ініціативу та подарунок коледжу на свята. Шопка вийшла дуже красива. Вона прикрашатиме навчальний заклад у період Новорічних та Різдвяних свят”.

Шопку у військовому коледжі встановили вперше. Вона діятиме до кінця січня.