Урочисту присягу служити Україні склали 140 юнаків і дівчат Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Подію приурочили до Дня захисників і захисниць України.

З урочистим складанням присяги курсантів привітали представники громадськості та влади. Як зазначив директор коледжу Вадим Ластовицький, складання присяги — визначальна подія у житті курсанта-першокурсника. Оскільки попереду — новий шлях підготовки до служби у Збройних Силах України.

«Це особлива подія у Вашому житті, тому що присягати на вірність служіння Українському народові – це велика честь. Впевнений, що Ви будете сумлінно виконувати свої службові обов’язки, завжди стояти на засадах справедливості і честі, будете вірними Українській державі».

Додамо, Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою у Збаражі створено згідно з наказом Міністерства освіти і науки України на базі Збаразького професійно-технічного училища. Заклад унікальним тим, що тут можна опановувати цивільну професію та попутно готуватись до служби у Збройних силах України.