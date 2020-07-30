Дипломи про завершення навчання отримали випускники Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Випускний влаштували на території Збаразького замку.

Розпочалися урочистості з видовищних козацьких стрільб з гармат. Долучилися до заходу військові командири, представники влади, батьки випускників. “Це третій випуск у коледжі”, – розповів директор закладу Вадим Ластовицький. Дипломи вручили 74-ом випускникам.

«Я хочу подякувати всім курсантам, їхнім батькам за наполегливість у навчанні, за те, що у непрості часи свідомо прийняли рішення навчатися в одному з найкращих коледжів нашої держави. Це вкотре доводить ваш патріотизм і вашу активну громадянську позицію. Сьогодні бути захисником означає бути не лише гідним громадянином, який на власному прикладі демонструє свою любов та відданість Батьківщини, але й успішним спеціалістом у своїх професіях, старанним в навчанні, роботі чи службі. Успіхів вам на шляху, який оберете в майбутньому! Легкої вам служби! Нехай вам щастить! І не забувайте про найкращі студентські роки, які ви провели у стінах навчального закладу».

Додамо, військовий коледж був створений на базі Збаразького професійно-технічного училища у 2015 році. Нині тут готують курсантів, які опановують, як цивільну професію так і дисципліни з військовим та фізичним нахилом, а також здійснюють підготовку юнаків та дівчат до служби в Збройних силах України.

Софія Романська