Попри зниження курсу валют, цінова ситуація на ринку імпортних товарів залишається в основному незмінною.

За інформацією Державної служби статистики, тенденції зниження цін на імпортні товари не простежується. Оскільки регулюють вартість в основному ринкові фактори: попит і пропозиція.

Курс долара коливається навколо 25 гривень. Як повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, укріплення гривні для України має як позитивні, так і негативні результати.

«Курс валют залишається плаваючим. Через масовий продаж валюти експортерами курс гривні зміцнився. Хочу наголосити, що Національний банк не визначає курсу валют, він лише його фіксує. В результаті зміцнення гривні імпорт стає дешевшим. Проте інвестори скаржаться на втрати через укріплення гривні. Але через ці тенденції Україні стає легше повертати свої зовнішні борги».

За прогнозами аналітиків, зі стартом опалювального періоду гривня може значно послабитися. Також в Україні прогнозують ріст цін на сільськогосподарську продукцію. Втім, прогнози – річ суб’єктивна. Точно передбачити ситуацію складно. Оскільки попередні прогнози МВФ та Європейського союзу щодо росту долара в Україні не збулися.

Софія Романська