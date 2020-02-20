У рамках підготовки до місцевих виборів у президента вирішили призначити відповідальних за регіони. Вони, зокрема, займатимуться відбором людей у списки до обласних і місцевих рад.

Як пише Українська правда, ідею обрання кураторів областей Володимиру Зеленському запропонував перший заступник керівника ОПУ Сергій Трофімов. Президент її підтримав та вирішив особисто затверджувати відповідальних осіб.

Станом на вечір 19 лютого список був приблизно таким: голова партії Олександр Корнієнко контролює Київ, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія буде наглядати за Миколаївщиною, його заступник Павло Халімон – за Чернігівською областю.

Серед нардепів відповідальними стали Олександр Качура, йому доручили Сумську область, Юрію Корявченкову – Полтавську, Олександру Дубінському – Херсонську, Олені Лис – Чернівецьку, Аліні Загоруйко – Вінницьку, Роману Мулику – Львівську.

Також відбиратимуть людей на місцевих виборах депутати Олена Вінтоняк у Івано-Франківській області, Юрій Арістов у Закарпатській, Микита Потураєв у Кіровоградській, Павло Сушко у Харківській, Максим Ткаченко у Луганській, Владлен Неклюдов у Донецькій, Олександр Сова в Одеській.

Нардепи Юрій Кісєль та Олександр Кабанов куруватимуть Дніпропетровську та Запорізьку області відповідно.

Відповідати за Тернопільську область буде Віктор Гевко – член команди “Ліги сміху” “VIP Тернопіль”. Нагадаємо, що Гевко вже раз виконував роль керівника виборчого штабу. Це сталося під час президентської кампанії Зеленського.