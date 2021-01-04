2200 американських доларів вартував автомобіль на номерах польської реєстрації, який вирішив останнього дня минулого року купити житель Шумщини.

Чоловік так поспішав придбати авто, що без роздумів перерахував продавцеві 56 тисяч гривень, будучи переконаним, що вже першого січня на його подвір’ї красуватиметься іномарка. Та у перший день нового року довелося йти до поліції із заявою про шахрайство.

Зі слів потерпілого, оголошення про продаж транспортного засобу він знайшов на сайті ОЛХ. Покупець переконував його, що все чисто і машина готова до продажу, проте він боїться їхати на номерах польської реєстрації, а коли відбудеться покупка – найме водія і машину приженуть на подвір’я покупця. Для більшої переконливості надіслав шумчанину фото начебто свого паспорта, сказав, що мешкає у містечку Краківець на Львівщині. Без жодних підозр чоловік пішов до терміналу і перекинув на вказаний номер картки суму, еквівалентну доларовій ціні, – 56 тисяч гривень. Проте наступного дня не те що машини не було, а й з продавцем перервався зв’язок.

Поліцейські встановлюють обставини злочину та перевіряють, чи дійсно продавець є тією особою фото паспорта чиєї він надіслав шумчанину.