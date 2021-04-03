Лише впродовж доби працівники поліції відкрили вісім кримінальних проваджень вчиненних щодо мешканців області. Половина з них продавала товар, а інша частина – купувала. Потерпілі нічого не підозрюючи своїми діями допомагали невідомим збагачуватися за їх рахунки.

Один з заявників розповів, що розмістив на сайті оголошень допис про продаж хутра. До нього зателефонував потенційний покупець та попросив заповнити дані в посиланні, яке він надіслав продавцю. Він пояснив, що це необхідно аби він переказав коштів за покупку. Чоловік нічого не запідозрив, й зазначив всі свої персональні дані, які потребував аферист, аби спустошити його картковий рахунок. Вже через певний проміжок часу тернополянин отримав сповіщення про зняття з рахунку в 14000 гривень. Від аналогічної схеми потерпіло ще троє краян, двоє з них хотіли підзаробити на продажі одягу й втратили 1140 гривень та 2919 гривень. А от тернополянка так й не продала парогенератор, однак з її електронного гаманця зникло 15000 гривень

Решта заявників здійснили передоплати за бажане майно на загальну суму майже 10000 гривень.

Відомості про події правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.