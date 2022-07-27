Купували автівки, смартфони і прикраси: “волонтерів” з Тернопільщини судять за привласнення двох мільйонів гривень пожертв на ЗСУ

Використання близько 2 млн грн пожертв на ЗСУ для власного збагачення – на Тернопільщині судитимуть псевдоволонтерів.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох псевдоволонтерів та дружини одного з них за фактом використання благодійних пожертв для особистого збагачення під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Розслідуванням встановлено, що на початку війни обвинувачені за зібрані на підтримку Збройних Сил України добровільні пожертви придбали для власного використання автомобілі Range Rover та Audi Q5, а також мобільні телефони, ювелірні вироби та інші матеріальні цінності на загальну суму близько 2 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі поліції.

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