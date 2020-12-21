Не читають застережень та віддають гроші лиходіям. У чергову пастку аферистів потрапили дві мешканки Заліщицького району.

Одна з потерпілих хотіла придбати на свята ялинку. Знайшла на сайті оголошення, зателефонувала продавцю. Невідомий розхвалив товар, переконав жінку, що дешевшої ціни не знайде та скинув смс –кою посилання, нібито на сайт, де необхідно було оплатити товар. Жертва навіть не зрозуміла, що сайт був фішинговим, тож увівши усі свої реквізити, вона допомогла шахраєві вкрасти свої ж гроші з картки. Про зняття всього залишку у сумі 2900 гривень їй прийшло повідомлення.

Ще одна жертва афери продавала шубу. Невідомий зловмисник зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону. Він мало цікавився самим товаром, а відразу захотів здійснити покупку.

Далі «покупець» попросив продавця надати дані карти для оплати. Однак, на цьому торги не завершилися. Бо ж зловмисник зателефонуава знову. Він розповів байку, мовляв через те, що переказ здійснюється з іншого банківського рахунку, кошти не зараховуються. Попросив зайти через додаток, який він надішле телефоном і там ввести свої реквізити, а він переведе кошти. Жінка замість отримати, сама перевела свої кошти злодію. Потерпіла втратила понад 5 тисяч гривень.