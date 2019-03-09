Купівля валюти онлайн набуває популярності серед тернополян

09/03/2019 Розмір тексту:

Купівля валюти онлайн набуває популярності. Відповідно до закону про валютні операції, який діє в Україні від початку лютого, українці можуть купувати долари і євро, не виходячи з дому. Відтак новою опцією вже скористалася майже чверть клієнтів Приват-банку.

Упродовж доби фізична особа в Україні може обміняти чи реалізувати не більше 150 000 гривень. Такий ліміт передбачений новим законом.

«Фізична особа може вільно здійснювати обмін чи реалізацію за день 150 000 грн., що стосується пересилання за кордон, то передбачено 10 000 євро на валюту чи валютні цінності. Оскільки в Україні діє фінансовий моніторинг: якщо сума більша, то потрібно буде довести походження цих грошей. Нині банки дають можливість обмінювати онлайн валюту. Можна робити це через мобільний банкінг, однак потрібно мати спеціальну карту на іноземну валюту. Насамперед це зручно при покупках в Інтернет-магазинах, так як вдається уникнути подвійної конвертації. Проте рентабельність залежить і від того курсу, який ставить банк», – зазначає доцент ТНЕУ Богдан Адамик.

До слова, фінансові аналітики називають нинішню ситуацію на ринку валют сприятливою. Завдяки валютним надходженням, кредитам МВФ, переказам заробітчан, в країні побільшало валюти, а відтак зміцнюється гривня. За попередніми прогнозами, аналогічні тенденції спостерігатимуться, як мінімум, до літа. Може вплинути на позицію гривні виборча кампанія.

Софія Романська