У Тернополі на подіум вийшли незвичні моделі – десятеро чоловіків та стільки ж жінок вбралися у дизайнерські вишиванки до свята Івана Купала. Найстаршій моделі – 89 і це чоловік.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, усі учасники вперше ступили на подіум. До цього мали лише кілька занять з дефілювання. Для кожної з жінок місцева дизайнерка пошила сукню, яка личила б саме їй. На головах пані мали купальські віночки, а чоловіки брилі.

Проходив показ на воді, просто на причалі Тернопільського озера. Вихід кожної моделі глядачі зустрічали оваціями. Найвдячнішими поціновувачами поважної краси були внуки та навіть правнуки учасників показу.