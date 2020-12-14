Купа металобрухту: у Тернопільському районі зіткнулися три автомобілі. ФОТО

Три автівки зіткнулося в Тернопільському районі 12 грудня.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що аварія трапилася на дорозі Тернопіль-Рава-Руська.

Водій автомобіля DODGE CALIBER не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з боковою частиною вантажівки DAF XF, а після цього ще й з авто FIAT SCUDO. Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій Dodge та Fiat.

За фактом автопригоди триває слідство. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.