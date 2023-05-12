Стратегію реформування шкільного харчування на 2023-2027 роки розробили у Міністерстві освіти і науки України. Одним із її напрямків є створення кулінарних хабів на базі закладів професійної та професійно-технічної освіти та підготовка тренерів.

Тернопільщина увійшла до однієї із чотирьох областей, які визначено для реалізації Стратегії реформування шкільного харчування на 2023-2024 роки. Цей проект реалізовується за підтримки ГО «Культ Фуд», ГО «Національна асоціація громадського харчування», Посольства Швейцарії та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.

– 14 майстрів виробничого навчання з професії «кухар» візьмуть участь у тренінгах та в подальшому співпрацюватимуть з територіальними громадами. Вони проводитимуть підвищення кваліфікації працівників шкільних харчоблоків на базі опорних закладів професійної і професійно-технічної освіти, – розповіли у департаменті освіти і науки ТОВА. – Проект реалізовуватимуть на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі». У цьому закладі відкриють кулінарний хаб, де проходитиме підготовка і підвищення кваліфікації кухарів, а також відбуватиметься співпраця з питань перепідготовки працівників шкільних харчоблоків.

У кулінарному хабі пройдуть навчання майстри з професії «кухар» із Чортківського вищого професійного училища, Вишнівецького професійного ліцею та Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Після цього вони зможуть готувати працівників шкільних харчоблоків закладів освіти територіальних громад Тернопільщини. Теоретична частина тренінгів запланована на травень 2023 року, а практична – з середини червня до середини липня 2023 року.